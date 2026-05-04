İsrail Filistinli sivilleri katlediyor

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Gazze'de ateşkese rağmen İsrail bombaları, insansız hava araçları (İHA) ve bombalar son bulmuyor. İsrail ordusu zor koşullarda hayata tutunmaya çalışan Filistinlileri hedef alıyor. İsrail'e ait insansız hava aracı Han Yunus'ta toplu halde bulunan sivilleri hedef aldı. Gazze kentinde de birçok bölgeye saldırı düzenlendi. Saldırılarda biri 5 yaşında bir çocuk olmak üzere 5 kişi yaşamını yitirdi. Meğazi Mülteci Kampı'nda yaşyan 19 yaşındaki Hala Derviş ise düğününe 10 gün kala İsrail saldırısında ağır yaralandı. İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72 bin 610'a ulaştı.