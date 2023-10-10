İsrail füzeleri BM binasını vurdu! Uluslararası personel canını zor kurtardı…

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanında Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) binası da zarar gördü. UNRWA'dan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin Rimal bölgesindeki Genel Merkez binasının hava saldırıları sonucu ciddi hasara uğradığı belirtildi.

Gazze'de bulunan BM'nin tüm uluslararası personelinin aynı yerleşke içindeki başka bir binaya sığındığı aktarıldı. İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarında, 2 UNRWA personeli ile UNRWA'ya bağlı okullarda okuyan 5 Filistinli öğrenci hayatını kaybetti.

Saldırılarda yerinden edilmiş sivilleri barındıran okulların da aralarında bulunduğu en az 18 tesis hem ikincil hem de doğrudan zarar gördü.