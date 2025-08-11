‎İsrail gazetecileri hedef aldı: ‎Gazze’deki medya ofisi Sabah’a konuştu

‎İsrail'in bu saldırısının planlı olduğunu kaydeden Sevabite, 7 Ekim'den bu yana şehit edilen gazeteci sayısının 237'ye yükseldiğini açıkladı. Sevabite şunları kaydetti...

‎

‎5 GAZETECİ ŞEHİT OLDU

‎"İsrail işgali, Gazze'de Şifa Hastanesi çevresindeki gazeteci çadırını doğrudan bombalayarak aralarında El Cezire muhabirleri Enes eş-Şerif ve Muhammed Kureyka'nın da bulunduğu beş gazeteciyi suikastla öldürdü.

‎

‎İĞRENÇ VE KORKUNÇ BİR SUÇ

‎İşgalci İsrail ordusunun, Gazze kentinde Şifa Hastanesi çevresindeki gazeteci çadırına doğrudan saldırı düzenleyerek beş gazeteciyi suikastla katletmesi, en sert ifadelerle kınadığımız vahşi, iğrenç ve korkunç bir suçtur.

‎

‎İŞTE O ŞEHİTLERİN LİSTESİ

‎İsrail'in alçakça katlettiği meslektaşlarımız:

‎◽ Enes eş-Şerif – El Cezire muhabiri

‎◽ Muhammed Kureyka – El Cezire muhabiri

‎◽ İbrahim Zaher – Foto muhabiri

‎◽ Mümin Aluyye – Foto muhabiri

‎◽ Muhammed Nufel – Foto muhabiri asistanı

‎

PLANLI BİR SALDIRIYDI

‎Bu suikast, Gazze kentindeki Şifa Hastanesi çevresindeki gazeteci çadırına kasıtlı, planlı ve doğrudan hedef alınan bir saldırı sonucu gerçekleşti. Saldırıda ayrıca birçok gazeteci meslektaşımız da yaralandı.

‎

‎ŞEHİT GAZETECİ SAYISI 237 OLDU

‎İşgalin beş gazeteci meslektaşımızı öldürmesiyle birlikte, soykırım süresince Gazze'de İsrail tarafından öldürülen gazeteci sayısı 237'ye yükseldi.

‎

‎İSRAİL SOYKIRIMIN İZLERİNİ SİLMEYİ AMAÇLIYOR

‎İşgal uçaklarının gazetecileri ve medya kuruluşlarını hedef alması, gerçeği susturmayı ve soykırım suçlarının izlerini silmeyi amaçlayan tam teşekküllü bir savaş suçudur. Bu saldırılar, İsrail'in Gazze'de geçmişte ve gelecekte planladığı vahşi katliamları örtbas etme planının bir parçasıdır.

‎

‎ABD BU SUÇUN ORTAĞIDIR

‎İsrail işgalini, ABD yönetimini ve soykırıma ortak olan tüm ülkeleri, Gazze'deki gazetecilere ve medya çalışanlarına yönelik bu sistematik suçlardan tamamen sorumlu tutuyoruz.

‎

‎ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

‎Uluslararası Gazeteciler Federasyonu'nu, Arap Gazeteciler Birliği'ni ve dünya çapındaki tüm basın ve insan hakları kuruluşlarını, bu suçları kınamaya ve Filistinli gazetecilere, medya kurumlarına tam koruma sağlamaya; işgal liderlerinin basın özgürlüğüne ve bilgiye erişim hakkına karşı işledikleri suçlardan dolayı hesap vermesini sağlamaya çağırıyoruz."