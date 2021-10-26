İsrail gazetesinden olay iddia: Hafter ve Kaddafi’nin oğlu…

Israel Hayom gazetesinde yer alan haberde, Hafter ve Kaddafi'nin seçim kampanyası için adı açıklanmayan İsrailli bir danışmanlık şirketiyle sözleşme imzaladığı belirtildi.

Söz konusu firmanın Birleşik Arap Emirlikleri'nde yeni bir şirket açtığı ve ilk olarak Hafter'in oğlunun bu şirketle sözleşme imzaladığı ifade edildi.