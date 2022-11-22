İsrail gazetesinden skandal sözler! Türkiye’ye bu sözlerle saldırdılar!

"AMAÇ ABD'Yİ SAF DIŞI ETMEK"

Türkiye'nin daha önce de PKK/YPG terör unsurlarına karşı verdiği mücadeleyi "işgal" olarak nitelendiren Jerusalem Post, "Türk Silahlı Kuvvetleri 2016 yılından bu yana Kürtleri hedef alan saldırılarda bulunuyor" sözlerini kullandı.

"Türkiye'nin asıl amacı sadece Kürtlere saldırmak değil, ABD'nin Suriye'deki rolünü de azaltmak" diyerek ABD'yi Türkiye karşısında harekete geçmeye çağırdı.

Türkiye'ye "işgalci" yaftası yapıştırmaya çalışarak ABD'nin Afganistan ve Irak işgallerini görmezden gelen gazete, "Türkiye'nin asıl amacı ABD'yi saf dışı etmek. Çünkü ABD, bölgedeki Türk işgalini durdurabilecek tek ülke" diyerek provokatif sözlerine devam etti.