İsrail, Gazze ile esir takası anlaşmasının hazırlıklarına başladı!

İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Savunma Bakanlığı Genel Müdürü Eyal Zamir'in, bakanlık ve ordu yetkilileriyle bir toplantı yaptığı bildirildi.

TIBBİ VE RUHİ DESTEK SAĞLANACAK

Açıklamada, geri dönenlerin teslim alınması konusunda tüm imkanların seferber edilmesi kararı alınırken İsrail ordusunun, geri dönen esirlere ve ailelerine gerekli tıbbi ve ruhi desteği sağlayacağı kaydedildi. Lojistik konusunda da bazı birimlerin çalışmalara başlayacağının bildirildiği açıklamada, hızlandırılmış bir operasyonel sürecin yürütüleceği aktarıldı.