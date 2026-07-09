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  • İsrail Gazze kentinde bir araca İHA saldırısı düzenledi: En az bir Filistinli hayatını kaybetti

İsrail Gazze kentinde bir araca İHA saldırısı düzenledi: En az bir Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze kentinin batısında bir sivil aracı hedef aldığı İHA saldırısında en az bir Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail Gazze kentinde bir araca İHA saldırısı düzenledi: En az bir Filistinli hayatını kaybetti
AA

Filistin yerel medyasında yer alan haberlere göre, İsrail'e ait İHA, Gazze kentinin batısındaki Abbas Kavşağı yakınlarında sivillerin bulunduğu bir aracı hedef aldı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ DE YARALANDI

Saldırıda en az bir Filistinlinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Filistin medyasında yer alan görüntülerde, hedef alınan araçta yangın çıktığı ve büyük dumanların yükseldiği görüldü.

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Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#GAZZE #FİLİSTİN #İSRAİL

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