İsrail Gazze Şeridi’ne saldırı düzenledi: 2 Filistinli yaralandı

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, Han Yunus kentinin Mevasi bölgesinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 2 Filistinli yaralandı.

SİYONİST İSRAİL ORDUSU RASTGELE ATEŞ AÇTI

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun Mevasi bölgesinde yerinden edilenlerin çadırlarına rastgele ateş açtığını söyledi.

İsrail topçuları Gazze kentinin doğu bölgelerini ve kuzeydeki Cibaliya beldesini bombaladı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise toplam can kaybının 72 bin 289'a, yaralı sayısının ise 172 bin 43'e çıktığı belirtildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.