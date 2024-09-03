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Giriş Tarihi: 3.9.2024 14:01

İsrail Gazze’de 15 Filistinli sivili daha katletti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah kentleri ile kuzeyindeki Gazze kentine düzenlediği saldırılarda 15 Filistinli hayatını kaybetti.

AA
İsrail Gazze’de 15 Filistinli sivili daha katletti

Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesi'ndeki sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Han Yunus ve Refah kentlerine düzenlediği hava saldırılarının ardından hastaneye 13 Filistinlinin cansız bedeni getirildi.

Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesi yetkilileri de Gazze kentinin doğusundaki Zeytun Mahallesi'nde iki caddeyi hedef alan İsrail saldırısında 2 Filistinlinin öldüğünü, birçok Filistinlinin yaralandığını aktardı.

İsrail ordusu saldırılarını sürdürürken sağlık görevlileri ve siviller de Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde son günlerde hava saldırıları veya İHA'lardan açılan ateşle öldürülen Filistinlilerin cesetlerini bulup hastanelere ulaştırmaya devam ediyor.

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İsrail Gazze’de 15 Filistinli sivili daha katletti
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