İsrail Gazze’de 15 Filistinli sivili daha katletti

Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesi'ndeki sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Han Yunus ve Refah kentlerine düzenlediği hava saldırılarının ardından hastaneye 13 Filistinlinin cansız bedeni getirildi.

Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesi yetkilileri de Gazze kentinin doğusundaki Zeytun Mahallesi'nde iki caddeyi hedef alan İsrail saldırısında 2 Filistinlinin öldüğünü, birçok Filistinlinin yaralandığını aktardı.

İsrail ordusu saldırılarını sürdürürken sağlık görevlileri ve siviller de Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde son günlerde hava saldırıları veya İHA'lardan açılan ateşle öldürülen Filistinlilerin cesetlerini bulup hastanelere ulaştırmaya devam ediyor.