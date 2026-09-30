İsrail Gazze’de bir aracı hedef aldı: 5 Filistinli yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada saldırıya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamaya göre, İsrail, Gazze kentinin güneyindeki Tel Heva Mahallesinde bir aracı bombaladı.

5 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda ilk belirlemelere göre 5 Filistinli yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.

İsrail, Ekim 2023'te başlattığı ve iki yıl boyunca gerçekleştirdiği ağır saldırıların ardından 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne neredeyse her gün saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör