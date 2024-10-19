İsrail Gazze’de BM okuluna yeniden saldırdı

AYNI OKUL İKİ GÜN ÖNCE BOMBALANMIŞTI

İsrail ordusunun 17 Ekim'de Ebu Hüseyin Okulu'nu bombalaması sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 28 Filistinli yaşamını yitirmiş, 160 kişi de yaralanmıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 42 bin 519 Filistinli öldü, 99 bin 637 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.