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Giriş Tarihi: 20.11.2024 10:17

İsrail Gazze'de Cibaliye şehrine saldırdı: 12 ölü, çok sayıda yaralı var

İsrail'in Gazze Şeridin'deki Cibaliye şehrine düzenlediği saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İHA
İsrail Gazze’de Cibaliye şehrine saldırdı: 12 ölü, çok sayıda yaralı var

Filistin'de sivillere yönelik saldırılarını sürdüren İsrail bir kez daha Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye şehrini hedef aldı. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, bölgeye yönelik hava saldırısında en az 12 kişi hayatını kaybetti. Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin yaralandığı belirtilirken, 10'u aşkın kişinin ise enkaz altında kaldığı kaydedildi.

İKİ MAHALLEYE SALDIRI DÜZENLEDİ

Gazze yakınlarındaki Sabra ve Tel el-Hava mahallelerine yönelik saldırıların sürdüğünü duyuran Filistin Sivil Savunma Teşkilatı, Sabra'da görevli kurtarma ekiplerinin İsrail ordusu tarafından hedef alındığını açıkladı. 1 kurtarma görevlisinin hayatını kaybettiği, 3'ünün de yaralandığı belirtilen açıklamada, "Bu, işgalci İsrail güçlerinin hayat kurtarmaya çalışan personelimizi hedef aldığı 18'inci saldırı. İşgal güçleri kasıtlı saldırılarla enkaz altında kalan insanların kurtarılmasını engellemeye çalışıyor" ifadelerine yer verildi. Son kayıpla birlikte İsrail ordusu tarafından öldürülen Filistin Sivil Savunma Teşkilatı personelinin sayısının 87'ye ulaştığı kaydedildi.

8 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İsrail'in günün erken saatlerinde Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Beyt Lahya kentindeki bir binaya düzenlediği hava saldırısında en az 8 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

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İsrail Gazze'de Cibaliye şehrine saldırdı: 12 ölü, çok sayıda yaralı var
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