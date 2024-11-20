İsrail Gazze’de Cibaliye şehrine saldırdı: 12 ölü, çok sayıda yaralı var

Filistin'de sivillere yönelik saldırılarını sürdüren İsrail bir kez daha Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye şehrini hedef aldı. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, bölgeye yönelik hava saldırısında en az 12 kişi hayatını kaybetti. Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin yaralandığı belirtilirken, 10'u aşkın kişinin ise enkaz altında kaldığı kaydedildi.