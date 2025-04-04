İsrail Gazze’de çocukları öldürmeye devam ediyor

İsrail saldırısında 2 çocuk hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 28'i Gazze'nin güney bölgelerinden olmak üzere 34 kişi hayatını kaybetti.

GAZZE'YE ŞİDDETLİ SALDIRILAR YENİDEN BAŞLADI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı. İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1249 Filistinli hayatını kaybetti, 3 bin 22 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 609'a, yaralıların sayısı ise 115 bin 63'e yükseldi. Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.