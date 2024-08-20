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Giriş Tarihi: 20.8.2024 12:35

İsrail, Gazze'de Filistinlilerin sığındığı okula saldırdı: 9 kişi öldü

İsrail'in Gazze kentinin batısındaki Er-Rimal Mahallesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı bir okula düzenlediği bombalı saldırıda 9 Filistinli hayatını kaybetti.

AA
İsrail, Gazze’de Filistinlilerin sığındığı okula saldırdı: 9 kişi öldü

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail Gazze kentinin batısındaki Er-Rimal Mahallesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Mustafa Hafız Okulunu bombaladı.

Saldırıda 9 Filistinli hayatını kaybederken, yaralananlar da oldu.

100 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İsrail ordusu, Gazze'nin doğusundaki Derec Mahallesinde yerinden edilen sivillerin sığındığı Et-Tabiin Okulu'na 10 Ağustos'ta saldırı düzenlemişti. Binlerce kişinin sığındığı okulda yerinden edilen Filistinlilerin sabah namazını kıldığı sırada gerçekleştirilen saldırıda en az 100 kişi ölmüş, onlarca kişi yaralanmıştı.

3 VE 4 AĞUSTOS'TAKİ SALDIRILARDA 46 FİLİSTİNLİ ÖLMÜŞTÜ

İsrail ordusunun 4 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin batısında zorla yerinden edilenlerin sığındığı Hasan Selame ile Nasr okullarına düzenlediği saldırılarda 30 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Ayrıca İsrail ordusu 3 Ağustos'ta Gazze kentinin kuzeyinde Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bulunan ve zorla yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Hamame Okuluna da saldırı düzenlemiş, saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 16 Filistinli yaşamını yitirmişti.

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İsrail, Gazze'de Filistinlilerin sığındığı okula saldırdı: 9 kişi öldü
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