İsrail Gazze’de iki ayrı bölgeyi hava saldırısı düzenledi: 14 ölü

CAN KAYBI 42 BİNİ AŞTI

İsrail 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında defalarca kez Filistinli sivilleri hedef almıştı. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamada, İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısının 42 bin 289'a, yaralı sayısının da 98 bin 684'e yükseldiği bildirilmişti.