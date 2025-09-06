İsrail Gazze'de kara saldırılarını genişletti: 60 dairelik bina bir anda yok oldu

İşgalci İsrail ordusu Gazze kentinde kara saldırılarını şiddetlendirerek sivillerin yaşam alanlarını hedef almaya devam ediyor. Ordunun kentin güneybatısındaki Tel el-Heva semtinde düzenlediği bombardımanda, 15 kattan oluşan 60 dairelik “Es-Susi” binası yerle bir oldu.

Giriş Tarihi: 06 Eylül 2025 16:21 Son Güncelleme: 06 Eylül 2025 16:41

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze kentinde kara saldırılarını genişlettiğini bildirdi. Gazze'nin güneyinde Han Yunus kentinde bulunan Mevasi bölgesinin "insani bölge" ilan edildiğini öne süren Adraee, Gazzelilerden kenti bir an önce terk etmesini istedi. Adraee, Gazzelilerin Reşid Caddesi üzerinden "arama yapılmaksızın" kentten ayrılabileceğini iddia etti. Mevasi'de sahra hastanesi, ilaç, gıda ve su gibi temel insani ihtiyaçların bulunduğunu savunan Adraee, Mevasi'ye Birleşmiş Milletler ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği içinde insani yardımların ulaştırılacağını iddia etti. İsrail ordusu daha önce birçok kez Mevasi bölgesini "insani bölge" ilan etmiş ancak hem oraya giden Filistinlileri hem Mevasi'de yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını defalarca hedef almıştı.

GAZZELİLER YERLERİNİ TERK ETMEK ZORUNDA KALIYOR Bölgedeki Anadolu Ajansı (AA) muhabiri, Gazze sahilindeki Reşid Caddesi üzerinden güneye doğru geniş çaplı göç hareketi yaşandığını aktardı. İsrail ordusunun Gazze kentinde kara saldırılarını genişletme ve bölge halkına sözde insani bölgeye doğru kenti terk etme çağrısı yapmasının ardından Filistinliler hayatta kalma amacıyla yeniden yollara düştü. Bölgedeki Anadolu Ajansı (AA) muhabiri, Gazze sahilindeki Reşid Caddesi üzerinden güneye doğru geniş çaplı göç hareketi yaşandığını aktardı. Gazze kentindeki Filistinliler, İsrail ordusunun kentteki binaları bombalamaya başlamasıyla birlikte katliamların da sürdüğü bölgede hayatlarından endişe duyuyor. Gazze kentinde çok sayıda Filistinlinin ise yerinden edilmeyi reddederek kentte kalmaya kararlı olduğu belirtiliyor.