İsrail Gazze’de ölüm kusmaya devam ediyor! O görüntüler ortaya çıktı

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de adeta katliam yapıyor. Sivil, kadın ve çocuk dinlemeden Gazze'ye bomba yağdıran İsrail, binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Katliamın yeni görüntüleri de ortaya çıktı.

İsrail'in Gazze katliamından yeni görüntü | Video

KATLİAM 24. GÜNÜNDE DEVAM EDİYOR

İsrail katliamında 23. gün geride kaldı. 7 Ekim'den bu yana aralıksız bir şekilde Gazze Şeridi'nin üzerine ölüm kusan İsrail katliamın şiddetini arttırarak hastane, cami, mülteci kampı gibi sivillerin sığındığı her noktayı bombalamaya devam ediyor.