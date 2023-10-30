Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri İsrail Gazze'de ölüm kusmaya devam ediyor! O görüntüler ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 30.10.2023 09:54 Son Güncelleme: 30.10.2023 09:55

İsrail Gazze'de ölüm kusmaya devam ediyor! O görüntüler ortaya çıktı

Gazze'yi toplu mezarlığa çeviren barbar İsrail, masum çocuk ve kadınlara ölüm kusmaya devam ediyor. Binlerce kadın ve çocuğun hayatını kaybettiği İsrail saldırılarının yeni görüntüleri de ortaya çıktı.

İsrail Gazze’de ölüm kusmaya devam ediyor! O görüntüler ortaya çıktı

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de adeta katliam yapıyor. Sivil, kadın ve çocuk dinlemeden Gazze'ye bomba yağdıran İsrail, binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Katliamın yeni görüntüleri de ortaya çıktı.

İsrail'in Gazze katliamından yeni görüntü | Video

KATLİAM 24. GÜNÜNDE DEVAM EDİYOR
İsrail katliamında 23. gün geride kaldı. 7 Ekim'den bu yana aralıksız bir şekilde Gazze Şeridi'nin üzerine ölüm kusan İsrail katliamın şiddetini arttırarak hastane, cami, mülteci kampı gibi sivillerin sığındığı her noktayı bombalamaya devam ediyor.

Batı'nın desteğini arkasına alan İsrail, önceki gece de saldırılarına hava ve karadan aralıksız devam etti. İsrail Hava Kuvvetleri 450 hedefin vurulduğunu duyurdu.

Uluslararası iradeyi hiçe sayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kara saldırılarını genişletme kararı aldıklarını ve soykırımın ikinci aşamasına geçtiklerini açıklamasından kısa bir süre sonra yeni bir tehdit geldi.

Filistin Kızılayı İsrail'in Gazze'deki Kudüs Hastanesini bombalayacakları tehdidinde bulunduğunu bildirdi. Hastanenin çevresinin vurulduğu kaydedildi.

İsrail ordusu ise Gazze Şeridi'nde binlerce yaralı ve sivilin sığındığı Şifa Hastanesi'ni hedef alma seçeneğinin halen masada olduğunu açıkladı.

Kızılhaç, Gazze'deki sivillerin korunması için acil çağrıda bulundu.

Barbar İsrail'in son hedefi kan dondurdu! Gazze'deki vahşet giderek artıyor

ARKADAŞINA GÖNDER
İsrail Gazze'de ölüm kusmaya devam ediyor! O görüntüler ortaya çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA