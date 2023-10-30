İsrail Gazze’de ölüm kusmaya devam ediyor! O görüntüler ortaya çıktı

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de adeta katliam yapıyor. Sivil, kadın ve çocuk dinlemeden Gazze'ye bomba yağdıran İsrail, binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Katliamın yeni görüntüleri de ortaya çıktı.
İsrail'in Gazze katliamından yeni görüntü | Video
KATLİAM 24. GÜNÜNDE DEVAM EDİYOR
İsrail katliamında 23. gün geride kaldı. 7 Ekim'den bu yana aralıksız bir şekilde Gazze Şeridi'nin üzerine ölüm kusan İsrail katliamın şiddetini arttırarak hastane, cami, mülteci kampı gibi sivillerin sığındığı her noktayı bombalamaya devam ediyor.
Batı'nın desteğini arkasına alan İsrail, önceki gece de saldırılarına hava ve karadan aralıksız devam etti. İsrail Hava Kuvvetleri 450 hedefin vurulduğunu duyurdu.
Filistin Kızılayı İsrail'in Gazze'deki Kudüs Hastanesini bombalayacakları tehdidinde bulunduğunu bildirdi. Hastanenin çevresinin vurulduğu kaydedildi.
İsrail ordusu ise Gazze Şeridi'nde binlerce yaralı ve sivilin sığındığı Şifa Hastanesi'ni hedef alma seçeneğinin halen masada olduğunu açıkladı.
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