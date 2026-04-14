İsrail Gazze'de polis aracını hedef aldı: Biri çocuk 4 kişi hayatını kaybetti
İsrail ordusu Gazze kentinin doğusunda bir polis aracını hedef aldı. Saldırıda, biri çocuk 4 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Gazze kentinde bir polis aracını bombaladı.
BİRİ ÇOCUK, 4 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ
Saldırıda ilk belirlemelere göre biri çocuk, 4 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
Hayatını kaybeden Filistinlilerin naaşları Şifa ve Ehli Baptist hastanelerine kaldırıldı.
Yaralıların sayısına ve durumlarına ilişkin detaylı açıklama yapılmadı.