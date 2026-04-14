İsrail Gazze'de polis aracını hedef aldı: Biri çocuk 4 kişi hayatını kaybetti

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Gazze kentinde bir polis aracını bombaladı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre biri çocuk, 4 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Hayatını kaybeden Filistinlilerin naaşları Şifa ve Ehli Baptist hastanelerine kaldırıldı.

Yaralıların sayısına ve durumlarına ilişkin detaylı açıklama yapılmadı.