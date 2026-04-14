İsrail Gazze'de polis aracını hedef aldı: Biri çocuk 4 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusu Gazze kentinin doğusunda bir polis aracını hedef aldı. Saldırıda, biri çocuk 4 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Yaralıların sayısına ve durumlarına ilişkin detaylı açıklama yapılmadı.

AA

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Gazze kentinde bir polis aracını bombaladı.

BİRİ ÇOCUK, 4 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda ilk belirlemelere göre biri çocuk, 4 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Hayatını kaybeden Filistinlilerin naaşları Şifa ve Ehli Baptist hastanelerine kaldırıldı.

Yaralıların sayısına ve durumlarına ilişkin detaylı açıklama yapılmadı.

