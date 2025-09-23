İsrail Gazze’de sivilleri hedef aldı: 22 Filistinli öldürüldü

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail'in hedefinde yine siviller, yerinden edilenlerin sığındığı çadırlar, evler ve araçlar vardı.

GAZZE'DE YOĞUN BOMBARDIMAN

Gazze'nin merkezindeki Ömer el-Muhtar Caddesi'nde bulunan Haccac Apartmanı'na yönelik saldırıda 4 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda yaralı enkaz altında kaldı.

Şatii Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlenen bombardımanda ise 5 Filistinli hayatını kaybetti.

Siyonist yönetim, kentin batısındaki Kudüs Açık Üniversitesi çevresi ve Meznar kavşağını da saldırılar gerçekleştirdi. Tel el-Hava ve Sabra mahallelerinde ise patlayıcı yüklü insansız hava araçlarıyla yapılan saldırılarda büyük yıkım yaşandı.