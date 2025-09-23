İsrail Gazze'de sivilleri hedef aldı: 22 Filistinli öldürüldü

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi’ne hava, kara ve denizden düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 22 Filistinliyi katletti.

AA

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail'in hedefinde yine siviller, yerinden edilenlerin sığındığı çadırlar, evler ve araçlar vardı.

GAZZE'DE YOĞUN BOMBARDIMAN

Gazze'nin merkezindeki Ömer el-Muhtar Caddesi'nde bulunan Haccac Apartmanı'na yönelik saldırıda 4 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda yaralı enkaz altında kaldı.

Şatii Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlenen bombardımanda ise 5 Filistinli hayatını kaybetti.

Siyonist yönetim, kentin batısındaki Kudüs Açık Üniversitesi çevresi ve Meznar kavşağını da saldırılar gerçekleştirdi. Tel el-Hava ve Sabra mahallelerinde ise patlayıcı yüklü insansız hava araçlarıyla yapılan saldırılarda büyük yıkım yaşandı.

ORTA KESİM VE HAN YUNUS DA HEDEFTE

Gazze'nin orta kesimindeki Zevayide beldesinde, yerinden edilmiş sivillerin sığındığı bir çadırı hedef alan saldırıda 2 kişi öldü. Megazi Mülteci Kampı'nın doğusu da topçu ateşiyle vuruldu.

Güneydeki Han Yunus kentinde ise İsrail askerlerinin ateş açması sonucu 2 Filistinli balıkçı yaşamını yitirdi. Kentin merkezinde de yoğun topçu saldırıları gerçekleştirildi.

GAZZE'DE YIKIM VE CAN KAYBI DERİNLEŞİYOR

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarla Gazze Şeridi'nde yıkım giderek büyüyor. Sivillerin sığındığı çadırların dahi hedef alındığı saldırılar, bölgede insani felaketi daha da derinleştiriyor.