İsrail Gazze’de sivillerin toplandığı alanı vurdu: 3 Filistinli yaralandı
Katil İsrail ordusunun Gazze’de sivillerin toplandığı bir noktaya insansız hava aracı ile düzenlediği saldırıda 3 Filistinli yaralandı.
Gazze kent merkezindeki El-Ehli Baptist Hastanesi yetkilileri, Devle Kavşağı yakınında bir grup sivilin hedef alındığı saldırının ardından hastaneye 3 yaralı hastaneye getirildiğini belirtti.
Görgü tanıkları da İsrail'e ait "quadcopter" tipi İHA'nın bölgedeki sivillerin üzerine bomba bıraktığını aktardı.
Gazze Şeridi'ndeki hükümet, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in son 6 ayda 2 bin 400 ateşkes ihlali gerçekleştirdiği bildirmişti.
Açıklamada söz konusu ihlaller; sivil yerleşim yerlerine havadan ve karadan saldırılar, sivillerin öldürülmesi, sivil yapıların hedef alınması, Refah Sınır Kapısı'ndan giriş-çıkışların engellenmesi ve insani yardım geçişlerine izin verilmemesi şeklinde sıralanmıştı.