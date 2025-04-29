İsrail Gazze’de soykırımı genişletiyor: Refah’a doğru yeni katliam rotası

İsrail medyası, Siyonist rejimin, ateşkes görüşmelerinin tıkanmasını bahane ederek Gazze’de uyguladığı etnik temizliği genişletmeye hazırlandığını bildirdi. Tel Aviv’in, Morag ile Refah arasında yeni bir bölge kuracağı belirtildi. Bu durum, basın tarafından yoğun bir şekilde eleştirilirken, saldırıların sürmesi İsrailli esirlerin tepkisini çekti.

Giriş Tarihi: 29 Nisan 2025 10:53

İsrail devlet televizyonu KAN, ordunun, Hamas ile yürütülen müzakerelerin tıkanması bahanesiyle yedek askerleri göreve çağırıp Gazze'de kara harekatını genişletme hazırlığı içinde olduğunu duyurdu. İsrail'in Gazze'nin güneyinde, Morag Koridoru ile Refah arasında yeni bir insani bölge hazırlamaya başladığına yer verilen haberde, söz konusu bölgede İsrail ordusunun gözetiminde, Amerikan sivil şirketleri tarafından Filistinlilere insani yardım dağıtımı yapılacağı iddiasında bulunuldu. KAN'ın haberine göre, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, geçtiğimiz cuma Gazze'de Filistinlilere karşı yürütülen soykırımı genişletmek için hazırlanan planlara fiili olarak onay verdi.

İSRAİL BASINI HÜKÜMETE YOĞUN ELEŞTİRİLER YÖNELTTİ Haberde, "Aynı şeyleri yapıp neden farklı bir sonuç beklentisi içine giriyoruz? Neden Gazze bataklığında daha fazla batıyoruz?" ifadeleriyle Tel Aviv hükümetinin Gazze'de savaşı genişletme planları eleştirildi. İsrail'in Kanal 12 televizyonu ise, "Böyle bir adımın, aşırı yorgun olan yedek askerlerin üzerindeki yükün artması ve Gazze'de tutulan esirlerin durumunun ve muhtemel geleceklerinin daha da kötüye gitmesiyle sonuçlanacağı" değerlendirmesinde bulundu.