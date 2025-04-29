İsrail Gazze’de soykırımı genişletiyor: Refah’a doğru yeni katliam rotası
İsrail medyası, Siyonist rejimin, ateşkes görüşmelerinin tıkanmasını bahane ederek Gazze’de uyguladığı etnik temizliği genişletmeye hazırlandığını bildirdi. Tel Aviv’in, Morag ile Refah arasında yeni bir bölge kuracağı belirtildi. Bu durum, basın tarafından yoğun bir şekilde eleştirilirken, saldırıların sürmesi İsrailli esirlerin tepkisini çekti.
İsrail devlet televizyonu KAN, ordunun, Hamas ile yürütülen müzakerelerin tıkanması bahanesiyle yedek askerleri göreve çağırıp Gazze'de kara harekatını genişletme hazırlığı içinde olduğunu duyurdu.
İsrail'in Gazze'nin güneyinde, Morag Koridoru ile Refah arasında yeni bir insani bölge hazırlamaya başladığına yer verilen haberde, söz konusu bölgede İsrail ordusunun gözetiminde, Amerikan sivil şirketleri tarafından Filistinlilere insani yardım dağıtımı yapılacağı iddiasında bulunuldu.
KAN'ın haberine göre, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, geçtiğimiz cuma Gazze'de Filistinlilere karşı yürütülen soykırımı genişletmek için hazırlanan planlara fiili olarak onay verdi.
İSRAİL BASINI HÜKÜMETE YOĞUN ELEŞTİRİLER YÖNELTTİ
Haberde, "Aynı şeyleri yapıp neden farklı bir sonuç beklentisi içine giriyoruz? Neden Gazze bataklığında daha fazla batıyoruz?" ifadeleriyle Tel Aviv hükümetinin Gazze'de savaşı genişletme planları eleştirildi.
İsrail'in Kanal 12 televizyonu ise, "Böyle bir adımın, aşırı yorgun olan yedek askerlerin üzerindeki yükün artması ve Gazze'de tutulan esirlerin durumunun ve muhtemel geleceklerinin daha da kötüye gitmesiyle sonuçlanacağı" değerlendirmesinde bulundu.
"SALDIRILAR 12 AY DAHA SÜRECEK"
Öte yandan, İsrailli Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer da Gazze'ye yönelik saldırıların süreceğini bildirdi.
Kudüs'te düzenlenen bir konferansta konuşan Dermer, zafere ulaşmaları gerektiğini ileri sürerken söz konusu zaferin ne olduğu konusunda açıklama yapmadı.
Dermer, "Bundan 12 ay sonra 7 Ekim savaşı bitmiş olacak. Daha fazla ülke İsrail ile barış isteyecek, ama bunun anahtarı zaferdir." iddiasında bulundu.
ABD ile İran arasındaki müzakere sürecine ilişkin de konuşan Dermer, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail için "kötü" olacak bir anlaşmaya imza atmayacağına inandığını dile getirdi.
Öte yandan İsrailli esir yakınları, konferansın düzenlendiği otelin önünde, saldırıların durdurulması ve Gazze'deki İsrailli esirlerin geri getirilmesi talebiyle gösteri düzenledi.
Gazze'deki İsrailli esirlerden Nimrod Cohen'in babası Yehuda Cohen gösteride, "Strateji Bakanı, oğlumu serbest bırakmak için stratejiniz nedir?" diye sordu.