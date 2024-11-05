İsrail Gazze’de yine sivilleri hedef aldı: En az 20 ölü

Orta Doğu'daki katliamlarını sürdüren İsrail, Filistin'de bir kez daha sivilleri hedef aldı. Filistin basınında yer alan haberlere göre, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahya'da bulunan bir eve düzenlediği saldırıda en az 20 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişinin yaralandığı belirtilirken, enkaz altında kalan sivilleri kurtarmaya yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

7 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Beyt Lahya günün erken saatlerinde bir kez daha İsrail ordusu tarafından hedef alınmış, iki eve düzenlenen saldırılarda en az 7 kişi hayatını kaybetmişti. Çok sayıda kişinin yaralandığı açıklanmıştı.