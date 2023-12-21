İsrail Gazze’deki sağlık sistemini tamamen çökertti

İsrail ordusu, 11 Kasım'da Kudüs ve Şifa hastanelerini kuşattı. 24 Kasım itibarıyla da Endonezya, Şifa ve Rantisi hastaneleri İsrail ordusu tarafından işgal edildi ve hizmet dışı bırakıldı. 18 Aralık gecesi, Gazze'nin kuzeyinde kısmen işlevsel son hastane olan el Ehli Hastanesi işgal edildi ve hastane hizmet dışı kaldı.

HİZMETTE KALAN SON 4 HASTANEDE ELEKTRİK YOK

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 19 Aralık itibarıyla tamamı güneyde olmak üzere Gazze'deki 36 hastaneden 9'unun kısmen işlevsel olduğunu bildirdi. Gazze'nin kuzeyinde ise halihazırda 4 hastane, hastalara asgari düzeyde hizmet sunuyor.

Söz konusu 4 hastanede elektrik ve malzeme olmazken, etrafı İsrail güçleri tarafından kuşatılmış durumda.