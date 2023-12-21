İsrail Gazze’deki sağlık sistemini tamamen çökertti

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaralı ve hastaların yanı sıra yerinden edilmiş binlerce Filistinlinin sığındığı hastaneleri hedef almaya devam ediyor. Londra merkezli araştırma grubu Forensic Architecture; medya kuruluşları Al Jazeera, Al Araby ile Shehab Haber Ajansı'nda yayımlanan ve "Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki hastanelere, hastane çevrelerine ve tıbbi altyapıya yapılan İsrail saldırıları"nı anlatan yüzlerce haberi analiz etti. Analizde, İsrail'in, söz konusu hastaneleri bombalayarak kullanılamaz hale getirmesi, harita üzerinden kronolojik şekilde hareketli grafiklerle ele alındı.
İsrail'in bölge genelindeki hastanelere yönelik saldırıları, "hastane çevresini hedef alan saldırılar, doğrudan hedefleme, kuşatma ve işgal" şeklinde tanımlanarak, saldırıların "tekrarlı ve tutarlı bir saldırı modelini" ortaya koyduğu vurgulandı. Söz konusu saldırılar, Gazze'nin kuzeyindeki hastaneleri servis dışı bıraktı.
SON HASTANE 18 ARALIK'TA İŞGAL EDİLDİ
Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun ve Ed-Durra hastaneleri, 14 Ekim itibarıyla İsrail güçleri tarafından hizmet dışı bırakıldı. İsrail güçleri, 31 Ekim'de bölgeyi işgal ederken, Endonezya, Şifa, Rantisi Çocuk, Kudüs, el-Ehli Baptist, Türk-Filistin Dostluk ve Vefa hastanelerinin çevresini bombaladı. Gazze'nin kuzeyindeki hastanelerin neredeyse yarısı, 2 Kasım itibarıyla hizmet dışı kaldı.
Bu süreçte Gazze'nin kuzeyinde yer alan diğer bölgelerdeki askeri faaliyetler nedeniyle 5 hastane (Kudüs, Şifa, Rantisi Çocuk, Kemal Advan, Endonezya), zorla yerlerinden edilen binlerce kişiye sığınak oldu. Hava saldırıları, 2-7 Kasım tarihlerinde ise doğrudan Rantisi Çocuk ve el Ehli hastanelerini hedef alırken, saldırılar bu hastanelerin hizmet dışı kalmasına sebep oldu.
İsrail ordusu, 11 Kasım'da Kudüs ve Şifa hastanelerini kuşattı. 24 Kasım itibarıyla da Endonezya, Şifa ve Rantisi hastaneleri İsrail ordusu tarafından işgal edildi ve hizmet dışı bırakıldı. 18 Aralık gecesi, Gazze'nin kuzeyinde kısmen işlevsel son hastane olan el Ehli Hastanesi işgal edildi ve hastane hizmet dışı kaldı.
HİZMETTE KALAN SON 4 HASTANEDE ELEKTRİK YOK
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 19 Aralık itibarıyla tamamı güneyde olmak üzere Gazze'deki 36 hastaneden 9'unun kısmen işlevsel olduğunu bildirdi. Gazze'nin kuzeyinde ise halihazırda 4 hastane, hastalara asgari düzeyde hizmet sunuyor.
Söz konusu 4 hastanede elektrik ve malzeme olmazken, etrafı İsrail güçleri tarafından kuşatılmış durumda.