İsrail Gazze’nin yüzde 83’üne ’tahliye’ emri verdi

UNRWA'dan yapılan açıklamada, "OCHA'ya göre 22 Temmuz itibariyle Gazze Şeridi'nin yaklaşık yüzde 83'ü İsrail ordusu tarafından tahliye emri altına alınmış ya da 'yasak bölge' olarak belirlenmiştir. Gazze'ye insani yardımın yavaş ve yetersiz bir şekilde ulaştırılması halk arasında umutsuzluk yaratıyor ve kanunsuzluğa yol açıyor. Yardım çalışanlarına yönelik güvenlik tehditleri, kamyon şoförlerine ve dağıtım merkezlerine saldırılar, yağmalama ve kendiliğinden oluşan barikatların aşılması da dahil olmak üzere norm haline gelmektedir" denildi.
SADECE 16 HASTANE VE 45 SAĞLIM MERKEZİ VAR
UNRWA raporunda, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) raporuna da yer verildi. DSÖ'ye göre Gazze Şeridi'nde bulunan 36 hastanenin sadece 16'sı kısmi hizmet verebiliyor, 105 sağlık merkezinden ise sadece 45'i hizmet verebiliyor. Raporda, "UNRWA sağlık sektöründe önemli bir aktör olmaya devam etmekte ve Gazze Şeridi genelinde 10 sağlık ocağı ve 100 kadar sağlık noktasında sağlık hizmetleri sunmaktadır. 22 Temmuz itibariyle, 7 Ekim'den bu yana öldürülen UNRWA çalışanlarının toplam sayısı 197'dir. BM'ye göre Gazze Şeridi'nde 1,9 milyona yakın insan (ya da her on kişiden dokuzu) ülke içinde yerinden edilmiş durumdadır" denildi.