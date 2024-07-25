İsrail Gazze’nin yüzde 83’üne ’tahliye’ emri verdi

SADECE 16 HASTANE VE 45 SAĞLIM MERKEZİ VAR

UNRWA raporunda, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) raporuna da yer verildi. DSÖ'ye göre Gazze Şeridi'nde bulunan 36 hastanenin sadece 16'sı kısmi hizmet verebiliyor, 105 sağlık merkezinden ise sadece 45'i hizmet verebiliyor. Raporda, "UNRWA sağlık sektöründe önemli bir aktör olmaya devam etmekte ve Gazze Şeridi genelinde 10 sağlık ocağı ve 100 kadar sağlık noktasında sağlık hizmetleri sunmaktadır. 22 Temmuz itibariyle, 7 Ekim'den bu yana öldürülen UNRWA çalışanlarının toplam sayısı 197'dir. BM'ye göre Gazze Şeridi'nde 1,9 milyona yakın insan (ya da her on kişiden dokuzu) ülke içinde yerinden edilmiş durumdadır" denildi.