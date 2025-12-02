İsrail Gazze’ye düzenlediği saldırıda Filistinli gazeteciyi öldürdü

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yaşanan saldırıda, İsrail ordusunun insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırıda foto muhabiri Mahmud Vadi'yi hedef aldığı ifade edildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 244 Filistinli gazetecinin yaşamını yitirdiği belirtildi.