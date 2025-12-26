İsrail Gazze’ye hava ve topçu saldırılarını sürdürdü

İsrail savaş uçakları, Han Yunus kentinin doğu bölgelerine hava saldırıları düzenlerken, aynı anda topçu atışları da yapıldı. Bölgede art arda patlama sesleri duyulurken, İsrail askeri araçlarından açılan silah sesleri dikkat çekti.

Gazze kentinin doğusunda bulunan Şucaiyye ve Tuffah mahalleleri de İsrail ordusunun hedefleri arasında yer aldı.

İSRAİL BÖLGENİN YÜZDE 60'INI İŞGAL EDİYOR

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin geniş kesimlerinde kontrolünü sürdürerek bölgenin yaklaşık yüzde 60'ını işgale devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.

Trump'ın planına göre, ikinci aşamada Gazze'nin inşası, Barış Kurulu ve Uluslararası İstikrar Gücü'nün oluşturulması ve Gazze'nin yönetiminin ortaya çıkması öngörülüyor.