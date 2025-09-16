İsrail Gazze’ye kara saldırılarını genişletti! Hamas’tan açıklama: Soykırım ve etnik temizliğin yeni aşaması

Hamas, İsrail'in Gazze kentine başlattığı kapsamlı kara saldırılarına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, söz konusu saldırıların "soykırım ve etnik temizliğin yeni bir aşaması" olduğu belirtildi.

Gazze'ye saldırıların "ABD'nin açık siyasi ve askeri desteğiyle" gerçekleştirildiği, dolayısıyla yaşananlardan Washington'un da sorumlu olduğu kaydedildi.