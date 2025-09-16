İsrail Gazze'ye kara saldırılarını genişletti! Hamas'tan açıklama: Soykırım ve etnik temizliğin yeni aşaması
İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana binlerce masum sivili katlettiği Gazze'ye yönelik kara saldırılarını genişletti. Hamas, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarını genişletmesini "soykırım ve etnik temizliğin yeni bir aşaması" olarak nitelendirdi. Açıklamada, ABD yönetimi Gazze'de yaşanan soykırım ve etnik temizliğin "kilit ortağı" olarak nitelendirildi.
Hamas, İsrail'in Gazze kentine başlattığı kapsamlı kara saldırılarına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.
Açıklamada, söz konusu saldırıların "soykırım ve etnik temizliğin yeni bir aşaması" olduğu belirtildi.
Gazze'ye saldırıların "ABD'nin açık siyasi ve askeri desteğiyle" gerçekleştirildiği, dolayısıyla yaşananlardan Washington'un da sorumlu olduğu kaydedildi.
ABD, GAZZE'DEKİ ETNİK TEMİZLİĞİN "KİLİT ORTAĞI"
ABD yönetimi, Gazze'de yaşanan soykırım ve etnik temizliğin "kilit ortağı" olarak nitelendirildi.
Uluslararası topluma "katliamların boyutuna uygun acil kararlar alma" çağrısı yapılırken, Arap ve İslam ülkelerinden de "Gazze'deki soykırımı durdurmak için sorumluluk üstlenmeleri" istendi.
NE OLMUŞTU?
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentini işgal için gece saatlerinde kara saldırılarına başladığını açıklamıştı.
Kara saldırılarına şu an için iki tümenin katıldığı, üçüncüsünün de ilerleyen günlerde dahil olacağı ifade edilmişti.