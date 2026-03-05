Haberler

İsrail Genelkurmay Başkanı: “Yeni aşamaya geçtik”

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, İran’a yönelik yapılan saldırıların yeni aşamaya geçtiğini duyurdu. Zamir, "Elimizde, açıklamayı düşünmediğim başka sürpriz hamleler de var." ifadelerine yer verirken, savaş uçaklarının İran'a 2 bin 500 saldırı gerçekleştirdiğini iddia etti.

Giriş Tarihi: 05 Mart 2026 23:21

Genelkurmay Başkanı Zamir, yayımladığı görüntülü mesajda, ABD ile birlikte İran'a karşı yürüttükleri saldırılara ilişkin konuştu. Saldırıların bir sonraki aşamaya geçtiğini ve saldırıları şiddetlendireceklerini öne süren Zamir "Elimizde, açıklamayı düşünmediğim başka sürpriz hamleler de var." dedi.

Zamir, İsrail savaş uçaklarının 5 binin üzerinde mühimmatla İran'a 2 bin 500 saldırı gerçekleştirdiğini iddia etti. İran'daki hava savunma sistemlerinin yüzde 80'ini imha ettiklerini savunan Zamir, balistik füze rampalarının da yüzde 60'ından fazlasını yok ettiklerini öne sürdü.