İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir: Her an savaşa dönebiliriz

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Lübnan'ın güneyinde yer alan Nebatiye vilayetine bağlı Bint Cubeyl ilçesinde İsrail askerleriyle bir araya geldi.

"İSRAİL ORDUSU SAVAŞ DURUMUNDA, ATEŞKESTE DEĞİL"

Zamir, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Beyrut ile mümkün olan en kısa sürede doğrudan müzakerelere başlanması talimatını vermesine rağmen, "İsrail ordusu savaş durumunda, ateşkeste değil. Bu bölgede savaşmaya devam edeceğiz. Burası bizim öncelikli çarpışma sahamız" ifadelerini kullandı.

İran ile ateşkeste olduklarını kaydeden Zamir, "Bununla birlikte Tahran ile her an savaşmaya geri dönebiliriz" diye konuştu.