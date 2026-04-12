İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir’den orduya talimat: İran’a saldırılara tekrar başlamak için hazır olun
Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki ABD-İran müzakerelerinin çıkmaza girmesi üzerine İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, siyonist orduya İran'a yeniden saldırılara hazır olma talimatı verdi.
İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, orduya alarm seviyesinin yükseltilmesi emrini verdi.
ABD-İran müzakerelerinin sonuçsuz kalmasının ardından Zamir, İsrail ordusuna alarm seviyesini yükselterek yakın gelecekte İran'a yeniden saldırıların başlaması ihtimaline karşı hazır olma talimatı verdi.
İsrail ordusu kaynakları, ordunun İran'a yönelik daha önceki iki saldırı öncesine benzer bir uygulama çerçevesinde yeniden "hazırlık modu"na geçtiğini aktardı.
İRAN'DAKİ HEDEF LİSTESİ GENİŞLETİLİYOR
Haberde, İsrail Askeri İstihbarat Dairesi'nin (AMAN), İran'daki hedef listelerini genişletme çalışmalarını hızlandırdığı, öncelikli hedefler arasında füze sistemleri, füze rampaları ve destek altyapısının olacağı ileri sürüldü.
Ayrıca İsrail'in hava savunma sistemlerini güçlendirdiği ve farklı cephelerde eş zamanlı saldırı dahil çeşitli senaryolara hazırlandığı iddia edildi.
İsrailli savunma yetkililerinin ise müzakerelerde taraflar arasındaki uçurumun derinleştiğini ve diplomatik çözüm için zamanın daraldığını değerlendirdiği aktarıldı.