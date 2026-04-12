İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir’den orduya talimat: İran’a saldırılara tekrar başlamak için hazır olun

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, orduya alarm seviyesinin yükseltilmesi emrini verdi.

ABD-İran müzakerelerinin sonuçsuz kalmasının ardından Zamir, İsrail ordusuna alarm seviyesini yükselterek yakın gelecekte İran'a yeniden saldırıların başlaması ihtimaline karşı hazır olma talimatı verdi.

İsrail ordusu kaynakları, ordunun İran'a yönelik daha önceki iki saldırı öncesine benzer bir uygulama çerçevesinde yeniden "hazırlık modu"na geçtiğini aktardı.