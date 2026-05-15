İsrail Genelkurmay Başkanı'nın da İran'a saldırılar sırasında BAE’yi ziyaret ettiği iddia edildi

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Genelkurmay Başkanı Zamir'in ziyareti sırasında BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ve askeri yetkililerle görüştüğü iddia edildi.

İran'a saldırılar sırasında gerçekleştirdiği BAE ziyaretinde Zamir'e İsrailli üst düzey askeri yetkililerin eşlik ettiği aktarıldı.

"NETANYAHU'NUN DA BAE'Yİ GİZLİCE ZİYARET ETTİĞİ DUYURULMUŞTU"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da İran'a saldırılar sırasında BAE'yi gizlice ziyaret ettiği resmen duyurulmuştu. Netanyahu'nun ziyareti sırasında BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştüğü belirtilmişti.

BAE ise Netanyahu'nun ülkeye ziyaret gerçekleştirdiği ve askeri heyetinin kabul edildiği yönündeki açıklamaları yalanlamıştı.

ABD merkezli Axios haber platformu 26 Nisan tarihli haberinde, İsrail ile BAE arasında askeri, güvenlik ve istihbarat işbirliğinin savaş sırasında üst düzeye çıktığını yazmıştı.

Axios'a konuşan yetkililer, Netanyahu'nun Al Nahyan ile savaşın ilk günlerinde gerçekleştirdiği görüşmenin ardından İsrail ordusuna ait bir Demir Kubbe bataryası ve kullanımından sorumlu onlarca İsrail askerinin BAE'ye gönderilmesi talimatını verdiğini bildirmişti.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ise Tel Aviv'de katıldığı bir konferansta İsrail'in savaş sırasında BAE'ye Demir Kubbe bataryaları ve bunların işletilmesine yardımcı olacak asker gönderdiğini doğrulamıştı.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör