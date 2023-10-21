İsrail Gigi Hadid’i sosyal medyadan tehdit etti

Filistin asıllı dünyaca ünlü Hadid kardeşler, İsrail'in Filistin'e gerçekleştirdiği saldırılara tepkilerini sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla ortaya koydu. Gigi Hadid'in İsrail'in Gazze'de hastaneyi vurarak yüzlerce sivili katletmesinin ardından yaptığı paylaşımda "Düşüncelerim, bu haksız trajediden etkilenen ve her gün bu çatışma nedeniyle zarar gören herkesle birlikte. İsrail'in Filistinlilere olan muamelesinde Yahudice bir şey yok. İsrail hükümetini kınamak Yahudi karşıtlığı değildir ve Filistinlileri desteklemek Hamas'ı desteklemek değildir." ifadelerine yer verdi.

İSRAİL "SENİ GÖRÜYORUZ" YANITI VERDİ

Gigi Hadid'in sosyal medyada yaptığı paylaşıma İsrail Hükümeti'nin resmi sayfasından yorum yapıldı. İsrail Gigi Hadid'in paylaşımına "seni görüyoruz" diyerek yanıt verdi. Gigi Hadid ile ilgili ikinci bir paylaşımda yapan İsrail Hükümeti; "Geçtiğimiz hafta uyuyor muydun? Yoksa evlerinde öldürülen Yahudi bebekleri görmezden gelmekte iyi misin?' notunu düştü.

NEWYORK TİMES'DAKİ KORKUNÇ İLAN YENİDEN GÜNDEME GELDİ

İsrail zulmüne karşı her fırsatta tepkilerini dile getiren Hadid kardeşlerle ilgili İsrail'in yaptığı paylaşımlar Newyork Times'ın iki yıl önce yayınladığı korkunç ilanı yeniden gündeme getirdi. Amerikalı haham Shmuley Boteach'in başında olduğu 'Dünya Değerler Ağı' örgütünün verdiği bu ilanda açık hedef olarak gösterilmişti. "Onları derhal kınayın" ifadesinin yer aldığı ilanda Bella Hadid, Gigi Hadid ve şarkısıyla Filistin'e destek veren Dua Lipa, 'İsrail'i kınayıp Hamas'a sessiz kalmakla' suçlanmıştı. Şarkıcı Dua Lipa ise son yaşanan olayların ardından yaptığı paylaşımda Gazze'deki çocuklar için yardım çağrısı yaptı.