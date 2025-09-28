İsrail güçleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü
İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Kalkilya kentinde araçla ezme girişiminde bulunduğu iddiasıyla ateş açarak yaraladığı bir Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri Kalkilya'nın doğusundaki Cit köyünde bir Filistinliye aracıyla ezme girişiminde bulunduğu iddiasıyla ateş açtı.
Filistin Sağlık Bakanlığının açıklamasında, ağır yaralanan Mahmud Hasan Abdurrahman Akkad (24) isimli Filistinlinin hayatını kaybettiği ifade edildi. İsrail güçlerinin, Filistinlinin naaşını alıkoyduğu kaydedildi.
İsrail devlet televizyonu KAN ise ordunun, ölen Filistinlinin yaşadığı Nablus kentine girişleri kapattığı ve çevre köylerde de arama başlattığı bilgisini geçti.