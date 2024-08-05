İsrail güçleri, Batı Şeria’da Filistinlilere ait iki evi yıktı

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre İsrail güçleri, Cenin kentinin kuzey doğusundaki El-Celme beldesine baskın düzenledi.

Celme Köy Meclisi Başkanı Rıdvan Şaban, İsrail güçlerinin, üç buldozer eşliğinde girdiği kasabada Filistinlilere ait iki evi yıktığını söyledi.

Evlerden birinin Cemal Ebu Ferha adlı Filistinliye ait ve 170 metrekare olduğunu ifade eden Şaban, diğerinin ise Haşim Mahmud Ebu Ferha'ya ait ve 220 metrekare olduğunu dile getirdi.

"EVLENECEK OĞLU OTURACAKTI"

Şaban, "Haşim Mahmud Ebu Ferha yıkılan evini yeni döşemişti, evlenecek oğlu oturacaktı." dedi.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait ev ve işyerlerini ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıkıyor.

İsrail ordusunun temmuz ayında işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 135 ev ve tesisi yıktığı bildirilmişti.

2024'ÜN İLK YARISINDA FİLİSTİNLİLERE AİT 318 YAPI YIKILDI

Filistin resmi verilerine göre, İsrail ordusu 2024 yılının ilk yarısında ise Filistinlilere ait 318 yapıyı yıktı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.