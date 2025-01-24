İsrail güçleri, Cenin Mülteci Kampı’nda 5 Filistinliyi yaraladı

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, ekiplerinin, Cenin'de İsrail askerlerinin kurşunlarıyla yaralanan 2 kişi ile Cenin yakınlarındaki El-Celeme askeri kontrol noktasında alıkonulduktan sonra askerler tarafından ağır bir şekilde darbedilen 3 Filistinliye müdahale ettiği belirtildi.

Açıklamada yaralıların durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği saldırı başlattı.

İsrail ordusunun, Cenin kenti ve mülteci kampına 3 gündür sürdürdüğü saldırılarında 12 Filistinli yaşamını yitirdi, 40 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun ayrıca Cenin'de su, elektrik ile iletişim altyapısına zarar vererek kesintiye yol açtığı ve bölgedeki evleri yıktığı belirtildi.