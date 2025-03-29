İsrail güçleri Cenin’de 600 evi yerle bir etti
Cenin Belediyesi, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'nda yaklaşık 600 evi yıktığı ve kampın "yaşanılması olanaksız" hale geldiğini açıkladı.
Cenin Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Cenin Mülteci Kampı, 68 gündür devam eden İsrail saldırılarında, evlerin yıkılması ve yakılması, bazılarının ise askeri kışlalara dönüştürülmesi nedeniyle tamamen yaşanılmaz bir bölge haline geldi." ifadelerine yer verildi.
İsrail ordusunun kamptaki yaklaşık 600 evi ve altyapıyı tamamen yok ettiğini belirtilen açıklamada İsrail ordusunun ayrıca 360 bin nüfuslu Cenin kentine de sıkı bir abluka uyguladığı kaydedildi. Cenin Kampı Medya Komitesinden yapılan açıklamada ise kamptaki 3 bin 250 konutun, İsrail saldırıları nedeniyle oturulamaz hale geldiğine işaret edildi.
İsrail ordusunun, kampa askeri takviye birlikleri ve dozerler gönderdiği, yerinden edilmelerin sürdüğü ifade edilen açıklamada kamp çevresinde yoğun şekilde gerçek mermi kullanıldığı ve insansız hava araçlarının (İHA) uçtuğu aktarıldı.
Açıklamada kampın 21 bin Filistinli mülteciye ev sahipliği yaptığı ve kamptaki tüm Filistinlilerin Cenin kenti ile kentin köylerine yerinden edildiği vurgulandı. Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde de İsrail ordusunun 62 gündür Tulkerim kenti ve Tulkerim Mülteci Kampı'na, 49 gündür de Nur Şems Kampı'na saldırılarını sürdürdüğü belirtildi. Haberde, askeri takviye birliklerinin bölgeye gönderildiği ve saldırıların artarak devam ettiği kaydedildi.
İSRAİL SALDIRILARI BATI ŞERİA'YA TAŞIDI
Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki mülteci kamplarına "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı. Saldırılarda çok sayıda Filistinli öldürüldü ve yüzlercesi gözaltına alındı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.