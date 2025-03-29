İsrail güçleri Cenin’de 600 evi yerle bir etti

Cenin Belediyesi, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'nda yaklaşık 600 evi yıktığı ve kampın "yaşanılması olanaksız" hale geldiğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 29 Mart 2025 14:05

Cenin Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Cenin Mülteci Kampı, 68 gündür devam eden İsrail saldırılarında, evlerin yıkılması ve yakılması, bazılarının ise askeri kışlalara dönüştürülmesi nedeniyle tamamen yaşanılmaz bir bölge haline geldi." ifadelerine yer verildi. İsrail ordusunun kamptaki yaklaşık 600 evi ve altyapıyı tamamen yok ettiğini belirtilen açıklamada İsrail ordusunun ayrıca 360 bin nüfuslu Cenin kentine de sıkı bir abluka uyguladığı kaydedildi. Cenin Kampı Medya Komitesinden yapılan açıklamada ise kamptaki 3 bin 250 konutun, İsrail saldırıları nedeniyle oturulamaz hale geldiğine işaret edildi.

İsrail ordusunun, kampa askeri takviye birlikleri ve dozerler gönderdiği, yerinden edilmelerin sürdüğü ifade edilen açıklamada kamp çevresinde yoğun şekilde gerçek mermi kullanıldığı ve insansız hava araçlarının (İHA) uçtuğu aktarıldı. Açıklamada kampın 21 bin Filistinli mülteciye ev sahipliği yaptığı ve kamptaki tüm Filistinlilerin Cenin kenti ile kentin köylerine yerinden edildiği vurgulandı. Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde de İsrail ordusunun 62 gündür Tulkerim kenti ve Tulkerim Mülteci Kampı'na, 49 gündür de Nur Şems Kampı'na saldırılarını sürdürdüğü belirtildi. Haberde, askeri takviye birliklerinin bölgeye gönderildiği ve saldırıların artarak devam ettiği kaydedildi.