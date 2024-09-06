İsrail güçleri Cenin’i yerle bir ettikten sonra geri çekildi

Filistin Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, İsrail'i Cenin ve Tulkarm kentleri ve buralardaki mülteci kamplarındaki durumun da gösterdiği gibi Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği acımasız yıkım ve tahribatı işgal altındaki Batı Şeria'ya da taşımakla suçladı.