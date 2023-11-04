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Giriş Tarihi: 4.11.2023 12:01

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 55 Filistinliyi gözaltına aldı

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 2 bin 40'a yükseldi

AA
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria’da 55 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te en az 55 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gece ve sabah erken saatlerde Filistinlilere yönelik gözaltı baskınları düzenlediği belirtildi.

İsrail güçlerinin ikisi kadın en az 55 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 2 bin 40'a çıktığı kaydedildi.

İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te çeşitli iddialarla Filistinlilere karşı gözaltı dalgasını yoğunlaştırdı.

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İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 55 Filistinliyi gözaltına aldı
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