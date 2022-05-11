İsrail güçleri kadın gazeteciyi öldürdü

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin mülteci kampına düzenlediği baskında El Cezire televizyon kanalının kadın muhabiri Şirin Ebu Akile vurularak öldürüldü. Ali Samudi adlı bir başka gazeteci de yaralandı. Olay dün sabah yaşandı. Kampa baskın düzenleyen ve bir Filistinliyi gözaltına almak için evinin çevresini kuşatan İsrail güçleri ile Filistinliler arasında olaylar çıktı. Olaylar sırasında iki gazeteci kurşunların hedefi oldu.Filistinli kaynaklardan alınan bilgiye göre Akile'ye ateş açıldığı esnada tüm basın ekipmanları üzerindeydi ve gazeteci olduğu açıktı. Üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde hedef oldu. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Akile İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle açılan ateş sonucu başından ağır yaralandıktan sonra yaşamını yitirdi. El Cezire'ye bilgi veren görgü tanıklarına göre kurşunu İsrailli keskin nişancı sıktı.Filistin Kurtuluş Örgütü, İsrail güçlerinin, 2000 yılından beri Filistinli 55 gazeteciyi öldürdüğünü duyurdu. Birçok sivil toplum kuruluşuna göre ise İsrail yine bu cinayetin hesabını vermeyecek. Korkunç saldırı dünyada da büyük tepkiye neden oldu. Arap Birliği cinayeti kınadı. AB, soruşturma açılmasını istedi. ABD Kongresi'nde öldürülen gazeteci için saygı duruşu yapıldı..İSRAİL, Al Jazeera'nın muhabirinin öldürülmesi hakkında 'ortak soruşturma' teklif etti. İsrail Başbakanı Naftali Bennett olaydan "silahlı Filistinlilerin sorumlu olmasının muhtemel göründüğünü" ileri sürdü.ULUSLARARASI ajanslar, Avrupa basını, ABD medyası... Hepsi yine İsrail'e kalkan oldu. Haberlerde İsrail ordusunun açıklamalarına yer verildi. Şirin Ebu Akil'in Filistinliler tarafından öldürülmüş olabileceği ileri sürüldü.