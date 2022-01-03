İsrail güçlerince öldürülmüştü... Filistinlinin evi için skandal karar

İsrail ordusu, Kasım 2021'de düzenlediği silahlı saldırı sonrası İsrail güçlerince öldürülen Filistinli Fadi Ebu Şıhaydam'ın işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şuafat Kampı'nda bulunan evi hakkında yıkım kararı aldı. İsrail ordu sözcülüğü, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde silahlı saldırı düzenleyen Ebu Şıhaydam'ın Şuafat Kampı'ndaki evine "el konulması ve yıkılması kararı alındığı" kaydedildi. Yıkıma yapılan itirazın ise reddedildiği bildirildi.

VURULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

İsrail basınındaki haberlere göre, ailenin 5 Ocak'a kadar İsrail Yüksek Mahkemesine başvuru hakkı bulunuyor. Ancak mahkeme, genelde ordunun kararlarını onaylamasıyla biliniyor.