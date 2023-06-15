İsrail güçlerinden yeni skandal! Ölü ve yaralılar var

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Nablus'a çeşitli noktalardan baskın düzenleyen çok sayıda İsrail askeri Refidiye Mahallesi'nde Filistinli tutuklu Usame et-Tavil'e ait evi kuşattı.

Filistinlilerin baskına tepki göstermesi üzerine İsrail güçleri göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve kauçuk kaplı metal mermi kullanarak müdahale etti.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin müdahalesinde bir Filistinlinin yaşamını yitirdiği, biri ağır 6 kişinin yaralandığı belirtildi. Baskında çok sayıda kişi de göz yaşartıcı gazdan etkilendi.

Askeri buldozerlerin eşlik ettiği İsrail güçleri olayların ardından Tavil'in evini patlayıcılarla yıktı.

Tavil, geçen yıl bir İsrail askerinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıyı düzenlediği iddiasıyla 13 Şubat'ta gözaltına alınmıştı.

İsrail, ölümle sonuçlanan saldırı düzenleyen Filistinlilerin evlerini yıkma politikası uyguluyor ve insan hakları örgütleri bunun "toplu cezalandırma" yöntemi olduğunu belirtiyor.

İsrail güçleri, 2023 başından bu yana 396 Filistinlinin evini yıkarak 619 kişiyi evsiz bıraktı.