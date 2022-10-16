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Giriş Tarihi: 16.10.2022 09:23 Son Güncelleme: 16.10.2022 09:23

İsrail güçlerinin, Batı Şeria'daki baskında yaraladığı Filistinli bir genç hayatını kaybetti

AA
İsrail güçlerinin, Batı Şeria’daki baskında yaraladığı Filistinli bir genç hayatını kaybetti

İsrail askerlerinin işgal altında buluann Batı Şeria'nın kuzeyindeki bir köye düzenlediği baskında yaralanan Filistinlilerden biri yaşamını yitirdi.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki bir köye düzenlediği baskında yaralanan Filistinlilerden birinin hayatını kaybettiği belirtildi. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin dün Selfit kentine bağlı Garave Beni Hasan köyüne baskını sırasında göğsünden yaralanan Mücahid Ahmed Muhammed Davud'un öldüğü bilgisi geçildi.

2 FİLİSTİNLİ GÖĞSÜNDEN VURULDU

Sağlık Bakanlığının dünkü açıklamasında, İsrail güçlerinin, Garave Beni Hasan köyüne baskını sırasında, 2 Filistinliyi göğsünden vurduğu ve yaralıların durumlarının ağır olduğu belirtilmişti. Köy sakinlerinden Filistinli gazeteci Muin Reyyan ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, baskın sırasında 10 Filistinlinin yaralandığını aktarmıştı.

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İsrail güçlerinin, Batı Şeria'daki baskında yaraladığı Filistinli bir genç hayatını kaybetti
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