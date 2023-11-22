İsrail-Hamas anlaşması ülkelerin gündeminde: Rusya ve Ürdün’den peş peşe açıklamalar

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara verecek uzlaşmayı olumlu karşıladıklarını bildirdi. Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara verilmesi için sağlanan uzlaşıyı değerlendirdi.

Uzlaşmadan memnuniyet duyduklarına işaret eden Peskov, "Bunu olumlu karşılıyoruz. Bu, uzun süre sonra Gazze'den gelen ilk iyi haber." dedi. Rusya ile birçok ülkenin, daha önce çatışmalara insani ara verilmesi çağrısında bulunduğuna dikkati çeken Peskov, "Yalnızca bu tür aralar temelinde, söz konusu soruna sürdürülebilir çözüm bulmaya yönelik gelecekteki girişimlerin hatları çizilebilir." ifadesini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da uzlaşmanın önemini vurgulayarak, "Bu, gerilimin azaltılmasının mümkün olabileceğine dair umut veren çok önemli bir karar." değerlendirmesinde bulundu. Bu uzlaşmanın bozulmaması gerektiğinin altını çizen Zaharova, Katar'ın uzlaşmanın sağlanmasında "özel" çaba gösterdiğini belirtti.

ÜRDÜN

Ürdün, İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara verilmesi için sağlanan uzlaşıdan memnuniyet duyduğunu belirtti. Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, bu uzlaşının Gazze Şeridi'ndeki "şiddetli savaşın" tamamen durdurulmasına; Filistinlilerin hedef alınması ve zorla yerinden edilmesinin engellenmesine yol açacak bir adım olması açısından önemli olduğuna dikkati çekildi.

Ürdün'ün İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara verilmesi için sağlanan uzlaşıdan memnuniyet duyduğu, Katar'ın bu konuda Mısır ve ABD'yle ortaklaşa yürüttüğü çabaları övgüyle karşıladığı kaydedildi.

Uzlaşının, Gazze Şeridi'ndeki bölgelerin tamamına, tüm ihtiyaçlara karşılık verecek, istikrarı temin edecek ve Gazzelilerin ikamet ettiği evlerde kalmasına olanak tanıyacak şekilde yeterli insani yardımların ulaştırılmasına katkı sağlamasının önemli olduğu vurgulandı.