İsrail-Hamas görüşmeleri hakkında ilk açıklama: Ne iyimser ne de kötümser olabiliriz

Katar Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mısır'da İsrail-Hamas müzakereleri hakkında, "Gazze görüşmeleri hakkında henüz ne iyimser ne de kötümser olabiliriz." ifadelerini kullandı.

MISIR'DA MÜZAKERE MASASI KURULDU

Mısır'da yayın yapan "Kahire el-İhbariyye" televizyon kanalının haberinde, Hamas ile İsrail heyetleri arasında "esir takasının yapılması için gerekli koşulların hazırlanması konusunda dolaylı görüşmelerin başladığı" belirtilmişti.

Müzakerelerin, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda yapıldığı, arabulucuların esir takası konusunda taraflar arasında bir mekanizma kurulması için "yoğun çaba sarf ettiği" kaydedilmişti.

Hamas heyetine Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye'nin başkanlık ettiği aktarılmıştı.