İsrail, Hamas’ın üst düzey ismini öldürdüğünü ileri sürdü

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, saldırının Gazze Şeridi'nin kuzeyinde gerçekleştirildiği belirtildi.

İSLİM'İN AKSA TUFANI OPERASYONU'NU YÖNETTİĞİ İLERİ SÜRÜLDÜ

Açıklamada, İslim'in 7 Ekim 2023'teki Aksa Tufanı Operasyonu'nu yönettiği iddia edildi.

Kassam Tugaylarından bu iddiaya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen 27 Mayıs'ta Gazze'nin kuzeyinde bir binaya saldırı düzenlemiş, aralarında kadın ve çocukların olduğu 10 Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırıda İslim'in hedef alındığı ileri sürülmüştü.

Hamas, Kassam Tugayları komutanlarından Muhammed Avde'nin 26 Mayıs'ta düzenlenen saldırıda hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

İsrail ordusunun 15 Mayıs'ta Gazze Şeridi'ne yönelik saldırısında Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı İzzeddin el-Haddad, eşi ve kızıyla yaşamını yitirmişti.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör