İsrail, Hamas’tan aldığı cesedin kimliğini tespit etti!

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinde teslim alınan cesedin kimlik tespitinin yapıldığı belirtildi. Ceset kalıntılarının İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 2014'te düzenlediği saldırılar sırasında Hamas tarafından esir alınan Goldin'e ait olduğu açıklandı.