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Giriş Tarihi: 11.4.2024

İsrail, Haniye’nin ailesini katletti

ANKARA
İsrail, Haniye’nin ailesini katletti
İsrail ordusu, Gazze'nin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'na yakınlarıyla bayramlaşmaya giden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin ailesinin aracını hedef aldı. SİHA'dan atılan füzeyle vurulan araçtaki Haniye'nin Hazım, Emir ve Muhammed isimli 3 oğluyla Muna, Amal, Halid ve Rezzan isimli 4 torunu yaşamını yitirdi. Açıklama yapan Haniye, "Çocuklarım Gazze'yi terk etmediler, Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu yolunda hayatlarını feda ettiler. Tüm halkımız kanlarıyla bedel ödüyor. Ben de onlardan biriyim. Çocuklarımın şehadetinden dolayı Allah'a şükrediyorum" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haniye'yi telefonla arayarak başsağlığı diledi. Erdoğan, İsrail'in işlediği insanlık suçlarının hesabını mutlaka vereceğini ifade etti.
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İsrail, Haniye’nin ailesini katletti
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