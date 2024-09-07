İsrail hapishanelerinde uygulanan işkence sistematik bir politika

Esirler Cemiyeti, İsrail'in Haaretz gazetesinin servis ettiği ve ülkenin kuzeyinde yer alan Megiddo Hapishanesi'ndeki güvenlik görevlilerinin, köpeklerle Filistinli esir ve mahkumlara kötü muamele yaptığını gösteren görüntülerle ilgili açıklamada bulundu.

Söz konusu görüntülerin, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin yaşadıklarının sadece görünen yüzü olduğu ifade edilen açıklamada, işkencenin, sistematik ve yerleşik bir politika olduğu ve zirve noktasına 7 Ekim 2023'ten sonra ulaştığına dikkat çekildi.

İsrail'in işlediği işkence ve korkunç suçlar göz önüne alınırsa söz konusu görüntülerin şaşırtıcı olmadığı kaydedilen açıklamada, bu görüntülerin servis edilmesindeki amacın da esirlerin ailelerinin moralini bozmak ve İsrail sağının intikam arzusunu tatmin etmek olduğu dile getirildi.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler'e (BM), İsrail hapishanelerindeki Filistinli mahkum ve esirlerin maruz kaldığı işkencelerle ilgili tarafsız bir soruşturma açma ve hapishanelerdeki kamera kayıtlarını ortaya çıkarma çağrısı yapıldı.

Haaretz'in dün servis ettiği görüntülerde, İsrailli bir gardiyanın elleri arkadan kelepçeli yüzüstü yere yatırılmış onlarca Filistinli mahkumdan bazıların başlarının üstünden, bazılarının da başlarına çok yakın yerlerinden polis köpeğiyle geçtiği ortaya çıkmıştı.