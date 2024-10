İsrail hava üssündeki yıkım ortaya çıktı

İran'ın salı günü "ulusal güvenliğini" hedef aldığını duyurarak İsrail'e düzenlediği füze saldırısının hedefindeki 3 ana hava üssünden bir olan Necef Çölü'ndeki (Negev) Nevatim Hava Üssü'ndeki tahribatın uydu görüntüleri ortaya çıktı. The Times of Israel ve Yedioth Ahronot gazeteleri, Associated Press'in (AP) servis ettiği Nevatim Hava Üssü'ndeki tahribatı ortaya koyan uydu görüntülerine haberlerinde yer verdi. Haberlere göre, İsrail'in en önemli askeri hava üslerinden biri olan Nevatim Üssü'nün uydu görüntülerinde saldırı nedeniyle pist yakınındaki uçak hangarının çatısında büyük bir delik oluştu, binaların çatısı hasar aldı. İsrail yönetimi İran'ın fırlattığı yaklaşık 200 balistik füzenin zarara yol açmadığını ileri sürmüştü.