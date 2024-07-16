İsrail helikopterlerle kamplara saldırdı

Katil İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana ölüm yağdırdığı Gazze Şeridi'nde hedef aldığı noktaları da tekrar tekrar vuruyor. İsrail ordusunun son 24 saatte 80 Filistinliyi daha katletmesiyle ölenlerin sayısı 38 bin 664'e yükselirken İsrail helikopterleri mülteci kamplarını hedef aldı. Apache helikopterlerinin Ez-Zehra bölgesine saldırması sonucu aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.İsrail güçlerinin hafta sonu güvenli bölgelere yönelik saldırılarında da 140 Filistinlinin öldüğü açıklandı. Önceki gün binlerce kişinin sığındığı Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı bir okul da hedef olmuştu. Bu, İsrail'in sekiz gün içinde vurduğu beşinci okul oldu. Nasır Tıp Kompleksi'nin Çocuk Bakım Bölümü Başkanı Hatem el-Hur ise Gazze'deki hastanelerin yetersiz beslenme vakalarıyla dolu olduğunu belirtti. Hur, "Özellikle 5 yaşın altındaki çocuklar arasında akut yetersiz beslenme vakaları arttı" dedi.İsrail'in Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed Deif'i hedef aldığı ve 90 kişinin öldüğü saldırının yankıları sürüyor. Deif'in akıbeti belirsizliğini koruyor. Daha önce de suikast girişimlerinden kurtulan Deif'in bu saldırılar nedeni ile sakatlandığı konuşuluyor. Al Jazeera ise Mevasi bölgesine düzenlenen saldırının 90 dakika sürdüğünü, çok sayıda füze, İHA'ların kullanıldığını yazdı.